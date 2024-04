Quelle époque du 13 avril 2024 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 13 avril 2024, les invités – Ce samedi soir, comme chaque semaine, Léa Salamé vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 pour un nouveau numéro de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h20 sur France 2, juste après le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du 13 avril 2024 : les invités

Exceptionnellement cette semaine, pas d’inédit ! L’équipe fait une pause et Quelle époque est en mode best-of.

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission avec l’ensemble des invités reçus par Léa Salamé depuis le début de l’année : Michel Drucker, Flavie Flament, Thomas Sotto, Marie Portolano, Abnousse Shalmani, Jessie Inchauspe, Brice Teinturier, Nicolas Beytout, Olivier Beaumont, Yvan Attal, Sonia Rolland, Pauline Desmont, Marc Simoncini, Raphaël Enthoven, Apolline de Malherbe, Jean-Do Merchet, Faustine Bollaert, Redouane, Joyce Jonathan, Laurie Darmon, Le Dr. Frédéric Saldmann, Le sociologue Gérald Bronner, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Gérard Larcher, Pierre Arditi, Helena Noguerra, Jimmy Mohamed, Cyril Féraud, Marie s’infiltre, Isabelle Mergault, Jean-Luc Reichmann, Laurent Lafitte, Alexandre Kominek, la réalisatrice Angèle Marrey, Ève Simonet, Patrice Duhamel, la TikTokeuse Douchka Volaric, François-Marie Banier, Teddy Riner, Patrick Timsit, Michèle Laroque, Iris Mittenaere, Diego El Glaoui, Pavlo, Viktoriya Matyusha, Sylvie Vartan, Jérémy Ferrari, Brigitte Fossey, Darius Rochebin, l’accordéoniste Théo Ould, l’éleveuse Delphine Serreau, Christine Dupont de Ligonnès, Bertram de Verdun, Philippe Etchebest, Patrick Fiori, Marie-Claude Pietragalla, Nicolas Conquer, Mélissa Bell, Aurélien Lejeune, Amanda Lear, Jean-Paul Gaultier, Booder, Jean-Marc Dumontet, Emmanuel Perrotin, Charlotte Lemay, Lara Fabian, Natacha Polony, Bernard-Henri Lévy, Christine Angot, Zoé Clauzure, Caroline Receveur, Anthony Delon, Samuel Le Bihan, Vahina Giocante, l’écrivain et membre de l’Académie française François Sureau, le criminologue Alain Bauer, Denis Brogniart, Tony Estanguet, Raphaelle Bacque, Véronika Loubry, Matthieu Lartot, le plongeur Alexis Jandard, et la queen du rap queer, Piche.



Quelle époque, rappel du concept

Un talk-show dynamique, amusant et festif qui explore les profondes transformations, les fractures importantes et les débats idéologiques de notre époque. Cette émission de société et de divertissement, offre une perspective unique sur notre société marquée par une jeunesse en évolution, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante. C’est un lieu de rencontres et de débats où convergent les personnalités influentes de la culture, de la société, de la politique et des médias, aussi bien dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux. Le plateau est conçu comme une arène où artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités de pouvoir, témoins de l’actualité, nouveaux talents et jeunes influenceurs se croisent et débattent. Au cœur de cette arène, Léa Salamé prend le pouls de cette époque singulière, la célébrant ou la critiquant avec finesse, toujours dans un esprit de réflexion approfondie. Entourée de personnalités incisives, drôles et étonnantes, l’émission promet d’être un véritable point de convergence pour comprendre et interroger notre époque.

Christophe Dechavanne, l’invité permanent

Il fait son grand retour sur le petit écran et sur le service public, là où il a commencé. Celui qui a si bien raconté les années 90, qui nous a prouvé qu’on pouvait tout dire, tout montrer à la télé, aura un regard particulier sur l’époque que nous traversons. Il est l’invité permanent de l’émission et pourra intervenir à tout moment. Il a également son rendez-vous, puisqu’il recevra chaque semaine un invité.

Philippe Caverivière, le trublion

Philippe est présent à plusieurs reprises dans l’émission, avec un rendez-vous dédié à la semaine politique et un autre consacré à la planète people et aux réseaux sociaux. Il nous offre chaque semaine son regard acéré sur l’actualité et sur l’époque.

Quelle époque ! s’inscrit dans la grande tradition de la case du samedi soir, dont les maîtres mots seront la liberté de parole et l’impertinence. Et, en même temps, un lieu où on se détend, on s’amuse et on rit au travers de rendez-vous complètement addictifs.

Retrouvez le best-of de « Quelle époque ! » ce samedi 17 février 2024 à 23h25 sur France.tv