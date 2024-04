« Mariés au premier regard » du 15 avril 2024 : l’épisode 5 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 15 avril 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Alice et Florian, Marie et Jérémy, Tracy et Flo, et la découverte de deux nouveaux célibataires : Ludivine et Raphaël.





« Mariés au premier regard » du 15 avril, au programme ce soir

Flo et Tracy continuent leur voyage de noces à Ibiza et tout se passe pour le mieux. Ils ont franchi un gros cap durant la nuit et semblent plus heureux que jamais. Mais une activité musique électronique va créer des tensions au sein de leur couple…

Alice et Florian débutent leur voyage de noces. Alice va devoir dépasser ses complexes pour se montrer en maillot de bain devant Florian.



Marie et Jérémy se disent oui sous les yeux de leurs proches et il se trouve qu’un ami de Jérémy connait bien Marie… Les jeunes mariés ont eu un véritable coup de coeur l’un pour l’autre et semblent plus que jamais sur la même longueur d’ondes. Mais cet ami pourrait bien tout chambouler !

Et deux nouveaux célibataires vont être réunis par la sciences :

Ludivine, 33 ans, cheffe d’entreprise en conseil en gestion d’entreprise, maman solo

Célibataire depuis 7 ans, Ludivine est une femme complexe, forte en apparence et si fragile au fond. Ainée de sa fratrie, Ludivine s’est imposée d’être parfaite, dans tous les domaines et a été élevée sans figure maternelle par un père aimant, mais très strict L’image de cette perfection apparente lui joue des tours en amour : depuis la rupture avec le père de sa fille, elle ne rencontre que des hommes attirés par son physique, sans chercher à la découvrir vraiment et qui finissent toujours par la tromper. Ludivine est une femme à deux facettes : elle est rigide, piégée dans cette quête de perfection, mais est dotée d’un tempérament spontané, drôle, sensible. Elle veut sortir de ce carcan et lâcher prise auprès d’un homme, entrepreneur et libre comme elle, et surtout fiable, fidèle, capable de s’engager au premier regard. C’est la mission confiée aux experts, lui trouver un homme compatible, qui lui permettra d’assumer sa sensibilité, son humour, son grain de folie !

Raphaël, 31 ans, entrepreneur, créateur d’une startup dans le milieu du sport

Entouré de sa famille et de ses amis, Raphaël est un homme presque heureux : il lui manque l’amour! Depuis la belle et longue histoire de 7 ans avec son ex-compagne, Raphaël, a fait de jolies rencontres, mais très brèves. En effet, il a un blocage. Conscient de son blocage, le moindre détail physique du visage, il n’arrive pas à dépasser, et stoppe la relation. Pourtant Raphael, prêt à s’engager, dans son cœur, comme dans sa vie, il veut construire une relation durable, une famille. Il réalise qu’il est surement passé à côté de jeune femme, qui aurait pu lui correspondre, et c’est cela l’essentiel. Il fait appel à l’expérience, pour sortir de son schéma, de ses blocages, l’obligeant à les dépasser. Si les experts lui trouvent cette femme compatible qui a toutes les qualités humaines qu’il recherche, l’humour, l’indépendance et l’envie de construire,en homme de valeurs, il prendra le temps de connaitre, de l’aimer…

« Ce qui devait arriver arriva » : Tracy et Florian se rapprochent de plus en plus pendant leur voyage de noces !

