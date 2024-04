Meurtres au paradis du 15 avril : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 15 avril 2024 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 4 inédit de la saison 13 intitulé « Court-circuit ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 15 avril 2024, l’épisode inédit « Court-circuit »

Une coupure de courant massive frappe Honoré. À la sous-station électrique, on trouve le corps d’un Anglais, Ellis, électrocuté. Très vite, l’équipe découvre qu’il s’agit d’un génie de la tech installé depuis quelques mois à Sainte-Marie et qu’il volait de l’électricité pour miner de la cryptomonnaie. Mais qui était au courant, hormis Ivan et Laurette, le patron et l’employée de la boutique de réparation informatique qui l’employait ? Par ailleurs, Neville découvre qu’il a une admiratrice de son blog. Il craint que ce ne soit Rebecca, qui chercherait à lui nuire. Selwyn lui promet de vérifier qu’elle n’a pas accès à internet dans son centre de détention.

Avec Leah Brotherhead (Petra McQuillan), Leah Walker (Laurette Duschamps), Pearce Quigley (Ivan McQuillan), Ben Wiggins (Ellis Baxter), Jonathan Jules (Chayce Jones)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 13

La série policière « Meurtres au paradis » revient avec son mélange caractéristique de mystères mortels, d’intrigues captivantes et d’atmosphère tropicale envoûtante. Dans son 100e épisode, Selwyn célèbre ses 50 années de service dans la police et se trouve confronté à un adversaire inattendu. Pendant ce temps, une vieille amie de Catherine est sous le feu des soupçons pour meurtre. Marlon est aux prises avec des doutes sur son avenir, tandis que Naomi décide de saisir davantage les plaisirs de la vie. Enfin, Neville découvre l’existence d’une admiratrice secrète…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.