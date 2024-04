« Mariés au premier regard » du 8 avril 2024 : l’épisode 4 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 8 avril 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Alice et Florian, Marie et Jérémy, Ophélie et Loïc, ainsi que Tracy et Flo.





« Mariés au premier regard » du 8 avril, au programme ce soir

Pour Alice et Florian, il est l’heure de se dire oui. Et dans le chemin qui les mène à la réception, Alice décide de se confier à Florian au sujet de sa perte de poids. Au cours de la soirée, la jeune femme va se vexer sur des propos de son mari…

Flo et Tracy réussiront-ils à franchir le stade amical et à entrer dans la phase de séduction ? Malgré leur complicité de plus en plus évidente, Tracy attend un signe de son mari pour tout lui avouer de son enfance difficile. Et c’est un très joli début d’histoire qui va s’écrire à Ibiza pour les jeunes mariés.



Paralysé par la beauté de sa femme, Loïc réussira-t-il à maitriser sa nervosité pour rassurer Ophélie ? Et comment la jeune femme va-t-elle réagir devant ce mari qui manque tant d’assurance ? Loïc va faire une confidence malheureuse sur son passé amoureux qui va totalement braquer Ophélie…

La rencontre à Gibraltar entre Marie et Jérémy sera malheureusement menacée. Marie doute et stresse, personne ne sait si elle va venir pour se marier ou si elle va renoncer !

Extrait vidéo

« J’ai un coup de cœur pour ce petit bout de femme » : Tracy et Florian se découvrent de nombreux points communs et se rapprochent de plus en plus !

"J'ai un coup de cœur pour ce petit bout de femme" 🥰

Tracy et Florian se découvrent de nombreux points communs et se rapprochent de plus en plus !#MAPR, lundi à 21:10 pic.twitter.com/yaQrybYD4e — M6 (@M6) April 7, 2024

