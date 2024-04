Meurtres au paradis du 8 avril : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 8 avril 2024 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 3 inédit de la saison 13 intitulé « Un plat qui se mange froid ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 8 avril 2024, l’épisode inédit « Un plat qui se mange froid »

Stanley Drake, chef célèbre et philanthrope, inaugure son cinquième complexe hôtelier et organise à cette occasion un concours de cuisine pour trouver son futur chef. Chaque concurrent doit goûter et commenter son plat avec Drake. Andrina, la fille du commandant, interviewe Drake dans son bureau juste avant la proclamation des résultats, quand il s’écroule, mort… La toxicologie indique qu’il s’agit d’un empoisonnement au furium, un poison que la victime aurait ingéré à l’heure du concours. Neville est perplexe car si le poison était contenu dans un des plats, comment se fait-il que le chef qui le lui a fait goûter ne soit pas mort également ?

Avec Genesis Lynea (Andrina Harper), Gordon Kennedy (Stanley Drake), Yasmine Mwanza (Celeste Duvall), Kate Robbins (Lucky Clayborn), Shvorne Marks (Dionne Bertrand), Michael Fenton Stevens (Tristan Clayborn)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 13

La série policière « Meurtres au paradis » revient avec son mélange caractéristique de mystères mortels, d’intrigues captivantes et d’atmosphère tropicale envoûtante. Dans son 100e épisode, Selwyn célèbre ses 50 années de service dans la police et se trouve confronté à un adversaire inattendu. Pendant ce temps, une vieille amie de Catherine est sous le feu des soupçons pour meurtre. Marlon est aux prises avec des doutes sur son avenir, tandis que Naomi décide de saisir davantage les plaisirs de la vie. Enfin, Neville découvre l’existence d’une admiratrice secrète…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.