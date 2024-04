« Mariés au premier regard » : Marie et Jérémy vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Publicité





Alors que le quatrième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Mais alors que la venue de Marie était incertaine et que le stress montait pour Jérémy, vous êtes déjà impatient de savoir si Marie et Jérémy, compatibles à 82%, se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 5 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Marie est bien venue pour son mariage ! Elle a rejoint Jérémy, pour le plus grand soulagement des deux familles et invités. Et ils ont eu un véritable coup de coeur réciproque. Sans surprise, ils se sont donc dit oui ! Mais dans l’assistance, un ami de Jérémy a reconnu Marie…

Vous découvrirez ensuite deux nouveaux célibataires et assisterez aux préparatifs de leur mariage. Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 15 avril pour suivre l’épisode 5 de « Mariés au premier regard » !



