Mercato du 4 avril : les derniers épisodes inédits ce soir sur TF1

Mercato, vos épisodes inédits du jeudi 4 avril 2024 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de sa nouvelle série « Mercato » avec Arnaud Ducret et Manon Azem. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes de la saison 1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Les épisodes du 4 avril

Episode 7 « Thérapie » : Après avoir essayé de contacter son ancienne épouse, dont les enfants lui ont appris la grossesse, Thomas Chevalier est informé qu’un corps a été découvert sur la plage du Prado. La victime est identifiée comme Théophile Cauvin, un vétérinaire de 42 ans. Il a été trouvé pendu avec la laisse de son chien par une coach sportive tôt le matin. Pendant que Thomas et Nora explorent sa clinique vandalisée, une jeune femme s’échappe devant le capitaine. Distrait par ses propres problèmes personnels, le capitaine ne se souvient de rien concernant la fugitive, qui pourrait pourtant fournir des indices cruciaux à l’équipe.

Episode 8 « Dilemme » : Alors qu’ils poursuivent un individu dans la rue, Thomas et Nora assistent à la chute d’un jeune homme poignardé depuis un balcon d’un immeuble, atterrissant sur le toit d’une voiture. Dans l’appartement où des témoins ont entendu un coup de feu, un lycéen de 16 ans est retrouvé mort par balle. Le propriétaire de l’appartement informe les enquêteurs qu’il l’avait loué à un individu utilisant une fausse identité et payant en liquide. Les policiers se retrouvent confrontés à la tâche de démêler les liens entre les deux victimes et de comprendre pourquoi ces deux adolescents se sont retrouvés dans un appartement qu’ils ne louaient pas.



« Mercato » : rappel de présentation de la série

Par hasard à l’aéroport lors de l’arrivée historique du nouveau prodige de l’OM en France, Thomas Chevalier, un flic de bureau au parcours exemplaire jusqu’alors, se retrouve contraint d’intervenir pour neutraliser un individu violent qui menace le footballeur. Malheureusement, dans sa tentative, Thomas blesse accidentellement le joueur, mettant ainsi fin prématurément au rêve marseillais. Son intervention désastreuse lui vaut une sanction : une mutation immédiate vers la pire destination possible pour ce flic parisien, avec la pire réputation qui le précède – Marseille.

À Marseille, Thomas est chargé de diriger une équipe aux méthodes peu conventionnelles, comprenant Nora Kader, une jeune flic indomptable radicalement différente de lui. Épaulé par ses adjoints, Julio Abdelaoui et Ange Colona, des esprits libres qui ont déjà usé plus d’un chef de groupe et acquis une réputation peu enviable, Thomas se retrouve dans une position peu enviable. Personne ne souhaite endosser cette responsabilité, mais Thomas, sanctionné, n’a d’autre choix.

Personnages et interprètes

Avec : Arnaud Ducret (Thomas Chevalier), Manon Azem (Nora Kader), Ilies Kadri (Julio Abdelaoui) – Faued Nabba (Ange Colona)

Avec la participation de Pierre François Martin-Laval (Commissaire Brancheraud)