Pékin Express du 4 avril 2024 : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 4 avril 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 8 de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Alors que la dernière étape était non-éliminatoire, ce soir Flavie et Jérémy auront un handicap alors que les candidats découvrent le Vietnam.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 8 du 4 avril

La première étape au Vietnam, ultime destination de la course, débute dans le cadre exceptionnel de la baie d’Along, l’un des décors les plus enchanteurs au monde. Avec ses plus de 2 000 formations géologiques en pains de sucre surgissant de la mer, qui se profilent contre le ciel azur, c’est un panorama à couper le souffle qui accueillera d’emblée tous les binômes.

Les candidats seront plongés dans l’atmosphère envoûtante du Vietnam dès le départ, avec une course en paddle au cœur de la baie d’Along, suivie d’une mission peu appétissante dans un marché local.



Le retour du drapeau rouge annonce une compétition plus féroce que jamais. Tensions et courses-poursuites entre les binômes seront monnaie courante.

Ce sera également l’occasion pour les binômes de découvrir le nord du Vietnam, à la frontière chinoise, une région authentique et peu fréquentée par les touristes. Certains chanceux auront même l’opportunité de participer aux festivités de la traditionnelle fête de l’automne avec leurs hôtes, promettant une expérience mémorable à venir !

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.