« Meurtre, gloire et beauté » : votre téléfilm ce 11 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre, gloire et beauté » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 11 avril 2024 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Meurtre, gloire et beauté ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Meurtre, gloire et beauté » : l’histoire, le casting

Cassandra, une femme de 30 ans en quête de sens, déploie tous ses efforts pour intégrer le studio de fitness dirigé par son idole, Summer Ray. Rapidement, des incidents étranges se produisent dans l’entourage de Summer, même si la passion de Cassandra pour elle semble inébranlable.

Avec : Holland Roden (Cassandra Collins), Colton Royce (Austin), Jesse Reynolds (Gage), Kathryn Kohut (Summer Ray)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Prise au piège dans ma maison ».

« Prise au piège dans ma maison » : l’histoire et le casting

Kyle Hastings, le cerveau derrière un projet technologique révolutionnaire, disparaît mystérieusement après avoir entrepris une escalade en solitaire. Malgré ses compétences sportives avérées, tout indique un accident. Sam, son épouse, refuse d’accepter cette hypothèse et se lance dans une quête pour comprendre les circonstances de la chute de son mari. Vivant initialement dans une villa hautement sécurisée conçue par Kyle lui-même, Sam prend une décision radicale en emménageant dans une micro-maison, un concept novateur développé par Kyle et son associé, Mark. Accompagnée de Jackie, sa sœur infirmière, Sam espère trouver des réponses. Cependant, ce cocon douillet, supposé être une surprise agréable de la part de Kyle, se transforme rapidement en un lieu de terreur inattendu.

Avec : Francia Raisa (Samantha), Nazneen Contractor (Jackie), Tammy Gillis (Lindsay), Matt Bellefleur (Mark)