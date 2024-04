Demain nous appartient spoiler : Bruno dérape face à... (vidéo épisode du 15 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bruno va déraper dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va une nouvelle fois se retrouver face à Agnès Prado, la prof ce physiques du lycée Georges Brassens, on peut dire qu’il va faire n’importe quoi !











Publicité





En cause, le fait qu’au Spoon, Mona ait expliqué à Bruno qu’Agnès lui a offert son petit déjeuner… Au lieu de la remercier, Bruno prend ça pour de la pitié et rattrape Agnès dans la rue pour la rembourser. Agnès a simplement voulu être gentille et ne veut pas de son argent. Bruno insiste et va pour mettre de force un billet dans sa poche… Mais celle-ci se déchire ! Agnès est furieuse !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Camille sous le choc face à Simon qui… (vidéo épisode du 15 avril)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1665 du 15 avril 2024 : Bruno dérape avec Agnès

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.