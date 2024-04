Pékin Express, Ryad et Louison éliminés : « on ne méritait pas de sortir »

Publicité





Hier soir à l’issue de la huitième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Ryad et Louison, les inconnus, qui a été éliminé à la surprise générale. Ceux qui détiennent le record de victoires en duel final ont été éliminés aux portes de la demi-finale.





Et évidemment, la déception est grande pour le binôme d’inconnus, qui avait réussi à conquérir le coeur des téléspectateurs au fil de cette saison de Pékin Express.







« On n’a pas eu de chance, c’était une déception. Surtout qu’on était proches du but. On était tristes de partir à deux étapes de la finale, mais vraiment, on a tout donné. » a déclaré Louison dans une interview pour Diverto.

« On a fait preuve de persévérance pendant toute l’aventure. On ne méritait pas de sortir. » a ajouté Ryad.



Ryad en a profité pour s’expliquer sur le fait qu’il n’ait jamais fait un duel final, ayant toujours laissé Louison s’y coller : « Je n’en ai pas fait par peur. En réalité, je voulais le faire, mais je ne parle pas anglais, alors je ne voulais pas prendre de risque de nous faire éliminer. Alors que j’adore la compétition« .

Et il a eu du mal à encaisser que les corses les choisissent pour le duel final : « Nous choisir alors qu’il y avait en face un binôme qui partait avec un handicap, la stratégie aurait voulu qu’ils soient choisis. Pour moi, les Corses ont juste fait un choix personnel. Après, même si l’élimination est injuste, elles n’ont pas volé leur victoire. »

Si vous vous demandez si après avoir partagé cette incroyable aventure qu’est Pékin Express, Ryad et Louison sont devenus amis, la réponse est… oui !

« Pour moi, l’amitié est née au début de l’aventure, au moment de la rencontre. Après, elle s’est confirmée à chaque duel final. Dès que je l’ai vu arriver, la première fois, j’ai su qu’on serait un bon binôme. Après le saut à l’élastique aussi, ça a changé quelque chose. Et c’est confirmé aujourd’hui, on est amis, on se respecte beaucoup. On ne se connaissait pas, et nos différences ont fait notre force. » a expliqué Ryad.

« On s’est rapprochés au fur et à mesure, mais, oui, le saut à l’élastique a été un tournant dans notre amitié. Pour moi, notre rencontre a été le meilleur moment de l’aventure. En plus d’être un rêve d’enfant de se lancer dans cette aventure, on s’est dit qu’on ne le vivrait qu’une fois et que c’était magique. » a confié Louison.

Les téléspectateurs ont été nombreux à exprimer leur déception suite à leur élimination hier soir sur les réseaux sociaux. Et pour la demi-finale, il faudra patienter jusqu’au 25 avril puisque M6 diffusera du foot les jeudis des deux prochaines semaines.

