Demain nous appartient du 5 avril : la police découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1659 en avance)

Demain nous appartient du 5 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1659 de DNA – La police découvre la vérité sur la mort de Maxence Gasquet « Demain nous appartient ». En effet, Joséphine a simulé son agression et elle finit par avouer…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 5 avril 2024 – résumé de l’épisode 1659

La police a appris par Marianne Delcourt que Joséphine Gasquet a simulé son agression ! Ils sont convaincus qu’elle est coupable mais doivent maintenant trouver un élément probant pour lui faire avouer le meurtre de son mari, Maxence Gasquet. Soudain, Martin a une illumination et découvre un détail qui était passé inaperçu…

Pendant ce temps là, un casting attise l’esprit de compétition des adolescents… Et Georges oublie ce qui est important.

VIDÉO Demain nous appartient du 5 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.