Plus Belle La Vie du 5 avril 2024 : un mort au Mistral (résumé + extrait vidéo épisode 65 en avance)

Plus belle la vie du 5 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 65 de PBLV – L’enquête sur la mort de Louise va faire une nouvelle victime cet après-midi dans votre séroe « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Jean-Paul et Samuel vont découvrir un homme mort…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 avril 2024 – résumé de l’épisode 65

Jean-Paul et Patrick discutent avec la commissaire des soupçons de meurtre sur Louise. Ils soupçonnent qu’un imposteur se soit fait passer pour son père à l’hôpital. Samuel informe et interroge Sybille Raveneau, la mère de Louise, à l’hôpital. Elle est sous le choc.

Jules vient au commissariat pour déposer une plainte, demandant spécifiquement à ce que Morgane s’en occupe. Il accuse la crèche d’utiliser des pratiques négligentes, montrant des preuves de leur inefficacité et non-respect de la loi. Jules discute avec Morgane, révélant une autre plainte pour négligence à la crèche…

Kilian implore Mirta de lui attribuer une chambre à la résidence, jouant sur leurs liens passés. Malgré le fait qu’elle ne soit pas autorisée à prendre cette décision, elle accepte finalement de soutenir sa demande après qu’il ait insisté sur son malaise avec Thomas et Gabriel, qui se disputent sans cesse.



Thomas informe Mehdi de l’arrêt de sa thérapie. Gabriel s’excuse auprès de Thomas pour son comportement et admet qu’il a eu tort de violer son intimité. Thomas lui annonce son arrêt de thérapie, ce que Gabriel conteste, pensant que c’est une erreur. Ils se disputent et Thomas le rejette.

Morgane, Samuel et Jean-Paul discutent de Louise et décident de se renseigner auprès de son entourage pour en savoir plus sur elle. Samuel interroge Blanche, une ancienne professeure de Louise, qui révèle que Louise souffrait de dépression et se sentait mal à l’aise à l’université. Elle mentionne également avoir croisé Louise avec Mattéo à plusieurs reprises. Jean-Paul et Samuel décident de réinterroger le médecin qui a rencontré l’imposteur se faisant passer pour le père de Louise. Cependant, lorsqu’ils arrivent à son cabinet, ils découvrent qu’il a été tué…

