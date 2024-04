Plus Belle La Vie du 3 avril 2024 : Léa risque la radiation (résumé + extrait vidéo épisode 63 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 63 de PBLV – Léa est dans la tourmente cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle découvre que l’hôpital porte plainte contre elle et décide de mener sa petite enquête…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 avril 2024 – résumé de l’épisode 63

Léa se réveille, retrouve ses filles et Jean-Paul, qui propose spontanément une escapade de quatre jours, mais Léa n’est pas enthousiaste à cause de ses préoccupations médicales. Ulysse la contacte pour la voir, il lui annonce que l’hôpital a décidé de pas la couvrir. Elle va passer devant le conseil de l’ordre et risque la radiation. De son côté, Gabriel tente de rassurer Léa et ils découvrent des incohérences dans le dossier médical…

Ariane répond à l’appel de Thomas, découvrant Zoé perchée dans un arbre, exigeant de parler à Armand Billard de l’ASE.

Jules et Morgane suspectent la crèche de négligence, mais ils manquent de preuves. Jules décide d’aller surveiller devant la crèche mais un homme appelle la police…



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la vérité éclate, un retour, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 3 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.