Ici tout commence du 3 avril : Hortense et Mehdi au bord de la rupture (résumé + vidéo épisode 896 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 896 – Hortense et Mehdi sont au bord de la rupture ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Hortense ne réalise pas que Mehdi lui a sauvé la mise la veille et se braque…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 3 avril 2024 – résumé de l’épisode 896

Hortense se braque contre Mehdi, qui a passé la nuit chez Jude. Elle dit à Vic qu’il l’a encore une fois laissée tomber, incapable de réaliser que Mehdi lui a juste sauvé la mise pour la dégustation avec Clotilde. Vic essaie de lui faire ouvrir les yeux mais Hortense refuse même de parler à Mehdi… Elle dit à Vic que leur père avait surement raison à son sujet !

Pendant ce temps là, le romantisme de Zacharie ne fait que refroidir Laetitia. Et Pénélope a une brillante initiative pour soutenir Souleymane dans ses études…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Hortense a dérapé avec Anthony ! (vidéo épisode du 5 avril)

Ici tout commence du 3 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1