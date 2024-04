Quotidien du 22 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 22 avril 2024, les invités – Ce lundi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 22 avril 2024

➤ Nicolas Ferrand, Directeur général exécutif de la SOLIDEO

➤ Artus, « Un p’tit truc en plus » – Au cinéma le ler mai – « One man show » au Théâtre Edouard VII



➤ Arnaud Toupense et Ludovic Boul pour le film « Un p’tit truc en plus » au cinéma le 1er mai

Synopsis : Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 22 avril 2024 à 19h25 sur TMC.