Secret Story du 25 avril 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 25 avril 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi pour les habitants dans la maison des secrets !





Au réveil, les habitants remarquent directement que Justine a changé. Pour eux, c’est clair : ce n’est pas Justine ! La jeune femme, qui était remplacé par une actrice lors de la première soirée, a repris sa place pendant la nuit mais elle est directement démasquée. Lou l’a vue partir pendant la nuit et doute, elle pense que la nouvelle Justine ressemble à une comédienne. Tout le monde lui pose plein de questions.







L’alarme des secrets est déclenchée pour la première fois, c’est Francesca qui fait le premier buzz. Elle pense avoir découvert le secret commun : c’est Justine qui les relie tous. C’est raté !

Maxence et Perrine, les voleurs de la maison, doivent récupérer des pièces dans la maison. Mais les candidats remarque Maxence avec une pièce et il fait mine de l’avoir trouvé par hasard. Perrine craint que ça les mette en danger.



Au confessionnal, la Voix demande à Francesca de révélé son secret. Elle est en couple avec Charlène. Dans la maison des secrets, Kelyan est sur la piste de Charlène, il pense qu’il l’a déjà vue quelque part. Francesca essaie de l’éloigner, elle se doute que Kelyan a du la voir sur les réseaux sociaux avec elle…

L’alarme des secrets retentit de nouveau. C’est Kelyan ! Il pense avoir trouvé le secret de Charlène. Il pense qu’elle fait partie de la famille d’une ancienne candidate, Capucine Anav.

Lou et Léo discutent pour monter une stratégie pour éloigner les soupçons. Et Francesca dit être célibataire depuis 2 ans et explique aimer les femmes.

Léo et Ulysse épient une conversation de Zoé et Maxence. Ils comprennent qu’ils savent quelque chose.

Zoé se rend dans la vraie maison, la vraie Voix lui dit qu’ils vont pouvoir donner un vrai indice et un faux indices à deux habitants de leur choix. Ils doivent choisir avec Maxence et c’est lui qui viendra lui dire. Ils décident finalement de donner un vrai indice à Maxime et un faux indice à Lou.

La fausse Voix donne son indice à Lou, sans qu’elle sache qu’il est faux. Il s’agit d’adn et du coup elle est perdue ! Elle décide de partager son indice avec Léo. Elle se demande si ce n’est pas pour la berner ! Maxime reçoit ensuite son indice, cette fois un vrai indice : il s’agit d’une pomme coupée en deux. Quand il revient dans le salon, il dit que c’était juste une interview.

La Voix annonce une nouvelle épreuve dans la zone de jeu, avec à la clé un indice capital sur le secret commun des habitants. Il s’agit de reproduire un code de 20 couleurs. Seuls 10 d’entre eux vont pouvoir participer et remporter l’indice pour tout le monde ! Lou joue la première. Ils enchainent mais Maxence fait exprès de protéger le secret en se trompant ! Alexis passe le dernier et chamboule tout. Ils n’ont que 15 bonnes réponses et échouent.

Maxence est félicité par la Voix pour avoir protégé le secret commun, il remporte un avantage stratégique qu’il découvrira plus tard.

Dans l’extrait de la prochaine quotidienne, on découvre que Lou a buzzé Charlène et Francesca !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 25 avril

Rendez-vous demain à 17h30 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.