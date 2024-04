C à vous du 25 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 avril 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Ses nouvelles fonctions, l’Europe, l’actualité sociale… Laurent Berger, directeur de l’Institut mutualiste pour l’Environnement et la Solidarité du Crédit Mutuel,

🔵 📌 Paris Match : 75 ans de scoops, d’images et de curiosités sur lesquels on revient avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du magazine



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Moha Fedal, chef du “Dar Moha-Marrakech” et ambassadeur de la gastronomie Marocaine

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Dany Laferrière pour le livre “Autobiographie américaine”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Bouli Lanners, Thomas VDB, Céleste Brunnquell et José Bové pour le film “Une affaire de principe” en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 25 avril 2024 à 19h sur France 5.