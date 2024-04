Secret Story : l’aventure a débuté, qui sont les candidats ? (résumé, liste des secrets + replay prime du 23 avril 2024)

Publicité





Secret Story, résumé du prime du mardi 23 avril 2024 – C’est parti pour le lancement de la saison 2024 de Secret Story. Christophe Beaugrand salue la nouvelle Voix et on démarre avec une visite de la nouvelle maison des secrets.





Plus de 1000 mètres carrés, c’est la plus grande maison des secrets de l’histoire du jeu ! Il y a des indices un peu partout dans la maison, et sous l’escalier se cache une énorme pièce secrète où auront lieu des jeux sous haute tension chaque semaine. Il y a également des trappes secrètes, un confessionnal avec l’alarme des secrets. Et bien sûr, le téléphone rouge !







Rappel des règles : chaque candidat entre dans le jeu avec un secret d’une valeur de 10.000 euros. Quand un candidat pense avoir trouvé un secret, il déclenche l’alarme des secrets. S’il a le bon secret, il remporte la cagnotte du candidat en question, mais s’il fait erreur, il perd 5.000 euros de sa cagnotte ! Le jeu sera aussi fait de missions secrètes.

Christophe annonce qu’il y a 15 habitants cette saison. Et l’un d’eux ne rentrera pas ce soir dans la maison des secrets !



On découvre la première habitante : Zoé. Elle va directement dans le sas et est la première à entrer dans la maison des secrets. On découvre son portrait. Zoé a 24 ans, elle est journaliste en Belgique. Connexion avec la Maison : la Voix annonce à Zoé qu’elle va lui confier une mission secrète. Pour 1.000 euros, elle doit faire croire que ce soir c’est son anniversaire. Tout le monde devra lui chanter « joyeux anniversaire ».

Place à deux nouveaux habitants : Charlène et Cameron. Cameron a 23 ans et habite Paris, il confie que son secret a changé sa vie. Charlène a 26 ans, elle est créatrice de contenu à Cannes. Ils font leur entrée dans la maison des secrets et font la connaissance de Zoé.

On découvre un nouvel habitant : Kelyan, 36 ans, est infirmier. Il dit que son secret est incroyable et a fait pleuré des gens. Et Stars Actu peut déjà vous dire que Kelyan Blanc est la voix française d’Harry Potter.

Deux autres candidats arrivent : Perrine et Maxence. Perrine a 22 ans, elle habite à Madrid et elle est étudiante en école de commerce. Maxence a 29 ans, il est courtier en assurance en Espagne. La Voix annonce à Maxence et Perrine qu’ils vont avoir un secret commun à la place de leurs secrets personnels ! Leur secret sera : « Nous sommes les voleurs de la maison ». Ils débutent le jeu avec une cagnotte commune à zéro euro ! Ils devront trouver un trésor dans la maison des secrets. Pour ne pas éveiller les soupçons, Maxence ne rentrera pas en même temps qu’elle, il rentrera plus tard.

Cassandra, 19 ans, habite à Marseille et elle est en formation auxiliaire de puériculture. Alexis, 26 ans, vit à Londres et il est footballeur professionnel. Ils entrent à leur tour dans la maison des secrets.

On découvre Francesca, 28 ans. Le détecteur de mensonges de la Voix bippe quand elle dit qu’elle ne connait personne dans la maison ! Et pour cause, on peut déjà vous dire que c’est la petite amie de Charlène !

La Voix nous dévoile ensuite le secret de Kelyan : il est la voix française du sorcier le plus célèbre du monde, Harry Potter. Maxence fait ensuite son entrée dans la maison, en faisant mine de ne pas connaitre Perrine.

Lou et Léo vont entrer dans la maison. Léo, 22 ans, voyage beaucoup la fin de ses études. Lou, 21 ans, vient de Marseille. Elle dit être athlète de triathlon. Ils entrent ensemble dans la maison des secrets et la Voix annonce qu’ils vont avoir un secret commun : ils doivent faire croire qu’ils sont jumeaux ! Leur secret est « Nous ne sommes pas jumeaux ».

Ulysse, 18 ans, vient de Levallois-Perret et il est lycéen. Bruno, 36 ans, est papa et se dit fier de son secret, qui a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.

On découvre ensuite Justine, 26 ans, habite à Besançon. La Voix lui annonce lui attribuer un autre secret que celui qu’elle croyait ! Elle n’intègrera pas la maison ce soir, Anaïs, comédienne professionnelle, va faire son entrée à sa place. C’est sa copie conforme ! Justine prendra sa place demain matin dans la plus grande discrétion. Son secret est : « Je suis rentrée dans la maison le 2ème jour ».

Dernier candidat : Maxime, 23 ans, vient de Belgique. Il entre à son tour dans la maison, les habitants sont au complet !

La Voix a une annonce à faire aux habitants, qui doivent tous se réunir dans le salon. Pour la première fois, chaque habitant aura 2 secrets ! Un secret personnel et un secret commun qui les lie. Ils ont une semaine pour le trouver ! La Voix annonce que ceux qui n’auront pas trouvé le secret commun risqueront l’élimination.

On retrouve ensuite tous les habitants dans la salle du jeu. A la clé : un premier indice pour découvrir le secret commun. Ils s’éliminent les uns les autres. Et c’est Zoé qui remporte l’indice ! La Voix lui propose de partager son avantage avec l’habitant de son choix. Elle choisit Maxence. Ils doivent aller directement au confessionnal. La Voix leur annonce qu’en fait ils vont avoir le privilège de connaitre le secret : la vraie Voix est toujours là et leur a fait croire qu’il y avait une nouvelle Voix ! Le secret commun des habitants est donc : « Nous sommes les habitants de la fausse maison ». Et il y a donc une autre maison !

La Voix annonce la mécanique du jeu de la saison. Chaque semaine, le gagnant du jeu sera le Maître de la Maison et sera immunisé. Les autres habitants voteront pour désigner 2 nominés. Et le Maître de la Maison aura le privilège de désigner le troisième nominé ! Le public votera ensuite pour les départager.

La liste des secrets

– Je suis athlète aux prochains jeux

– Je suis champion(ne) international(e) de magie

– Nous sommes en couple

– Le public m’a découvert dans la saison 1 de Secret Story

– Je suis le créateur ou la créatrice de quoicoubeh

– J’ai été abandonné dans une gare à l’âge de 4 ans

– Nous sommes les voleurs de la maison (Perrine et Maxence)

– Je suis la voix française du sorcier le plus célèbre du monde (Kelyan)

– Nous ne sommes pas jumeaux (Léo et Lou)

– Je suis rentrée dans la maison le 2ème jour (Justine)

– Je suis championne de danse latine

– J’ai participé à Miss Univers

Secret Story 2024, le replay du premier prime du 23 avril

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Secret Story. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.