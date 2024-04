Secret Story : un premier indice sur l’un des secrets des candidats (VIDÉO)

Publicité





A J-3 du lancement de la nouvelle saison de Secret Story, un premier indice sur l’un des secrets des candidats a été dévoilé par la production sur le réseau social Twitter.





On y découvre des traces de pas et quelqu’un d’essoufflé, visiblement entrain de courir.







Publicité





Ces indices laissent penser à quelqu’un qui serait parti en cavale, ou bien qui aurait réalisé des performances sportives dans le domaine de la course à pied. On entend aussi un bruit qui ressemble au chargement d’une arme, ça dirige donc plutôt vers la première hypothèse ! A moins que ce soit quelqu’un qui ait échappé à un tueur ? Pourquoi pas quelqu’un qui aurait survécu à une attaque terroriste comme celle du Bataclan ?

VIDÉO Secret Story, le premier indice sur l’un des secrets



Publicité



Ici la Voix, il est temps de vous dévoiler le 1er indice de cette 𝗰𝗵𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁…👁️📲 #SecretStory

La Voix est impatiente de découvrir vos premières pistes 👇 pic.twitter.com/YSb7blgKUZ — Secret Story (@Secret_Story_FR) April 19, 2024

LA PLUS GRANDE MAISON DES SECRETS DE L’HISTOIRE DU JEU

La Maison des Secrets est le plus grand terrain de jeu jamais créé en France. Chaque pièce est un défi et chaque recoin dissimule des indices.

Avec ses pièces secrètes, cette nouvelle maison promet une expérience immersive et palpitante, où seul l’esprit le plus rusé pourra percer les mystères qui l’habitent.

UNE ZONE DE JEU POUR DÉFIER LES JOUEURS

Le jeu est plus que jamais au centre de cette nouvelle édition de « Secret Story ».

Une pièce inédite fait son apparition : la zone de jeu. Une grande nouveauté qui ajoutera à coup sûr du piment supplémentaire à l’aventure.

« LA QUOTIDIENNE » DU LUNDI AU VENDREDI À 17H30, LE SAMEDI À 17H15 SUR TF1

Dès le mercredi 24 avril à 17h30, retrouvez « La Quotidienne » sur TF1. L’occasion de revenir sur les moments forts de de la journée des habitants au sein de leur terrain de jeu, la Maison des Secrets.

Les semaines seront rythmées par des nominations et des éliminations :

– Le mercredi sera le jour des nominations. Les habitants devront nommer les joueurs qu’ils souhaitent voir quitter la Maison des Secrets. Ces derniers seront soumis aux votes du public

-Le vendredi, un habitant quittera le jeu et Christophe Beaugrand l’accueillera en plateau pour recueillir ses réactions à chaud

Sur TF1+, vivez l’expérience « Secret Story » au quotidien !

– Tous les jours en direct de 10h00 à 12h00 et de 20h00 à 22h00, la « Connexion avec la Maison »

– Chaque vendredi, place à « L’After » à 20h00 dans lequel Christophe Beaugrand accueillera en plateau le candidat sortant, l’occasion de revenir sur son aventure

– Retrouvez également le streaming de « La Quotidienne », des extraits exclusifs ainsi que de nombreux bonus, sans oublier la possibilité de voter également sur l’application mobile TF1+ pour l’habitant que vous souhaitez voir regagner la Maison des Secrets