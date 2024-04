Secret Story : une quinzaine de candidats, nominations, éliminations, toutes les infos dévoiléees

Publicité





Après 7 ans d’absence, c’est le grand retour de Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, qui vous attend dès le mardi 23 avril à 23h30 sur TF1. Pendant toutes ces années, La Voix est partie à la recherche de ses futurs habitants avec pour mission de dénicher les plus malins, les plus stratèges, les plus joueurs de France et de Belgique.





Ils sont une quinzaine d’habitants à avoir accepté la mission de la Voix, à savoir : se lancer dans une chasse aux secrets unique dans laquelle préserver le sien sera un devoir.







Leur quotidien va être rythmé par la recherche d’indices, des enquêtes, des retournements de situations. Ils vont devoir faire preuve de curiosité, d’ingéniosité et de stratégie pour pouvoir espérer remporter la victoire et les 100.000 euros.

Nul doute que La Voix saura agrémenter cette compétition de moments inattendus qui surprendront à coup sûr les habitants dans leurs moments de vies.



LA PLUS GRANDE MAISON DES SECRETS DE L’HISTOIRE DU JEU

La Maison des Secrets est le plus grand terrain de jeu jamais créé en France. Chaque pièce est un défi et chaque recoin dissimule des indices.

Avec ses pièces secrètes, cette nouvelle maison promet une expérience immersive et palpitante, où seul l’esprit le plus rusé pourra percer les mystères qui l’habitent.

UNE ZONE DE JEU POUR DÉFIER LES JOUEURS

Le jeu est plus que jamais au centre de cette nouvelle édition de « Secret Story ».

Une pièce inédite fait son apparition : la zone de jeu. Une grande nouveauté qui ajoutera à coup sûr du piment supplémentaire à l’aventure.

« LA QUOTIDIENNE » DU LUNDI AU VENDREDI À 17H30, LE SAMEDI À 17H15 SUR TF1

Dès le mercredi 24 avril à 17h30, retrouvez « La Quotidienne » sur TF1. L’occasion de revenir sur les moments forts de de la journée des habitants au sein de leur terrain de jeu, la Maison des Secrets.

Les semaines seront rythmées par des nominations et des éliminations :

– Le mercredi sera le jour des nominations. Les habitants devront nommer les joueurs qu’ils souhaitent voir quitter la Maison des Secrets. Ces derniers seront soumis aux votes du public

-Le vendredi, un habitant quittera le jeu et Christophe Beaugrand l’accueillera en plateau pour recueillir ses réactions à chaud

Vous pourrez également retrouver « La Quotidienne » sur TFX du lundi au vendredi à 19h05 et le samedi à 19h15.

Sur TF1+, vivez l’expérience « Secret Story » au quotidien !

– Tous les jours en direct de 10h00 à 12h00 et de 20h00 à 22h00, la « Connexion avec la Maison »

– Chaque vendredi, place à « L’After » à 20h00 dans lequel Christophe Beaugrand accueillera en plateau le candidat sortant, l’occasion de revenir sur son aventure

– Retrouvez également le streaming de « La Quotidienne », des extraits exclusifs ainsi que de nombreux bonus, sans oublier la possibilité de voter également sur l’application mobile TF1+ pour l’habitant que vous souhaitez voir regagner la Maison des Secrets

Enquêtes, missions, pièces secrètes, joueurs hors-pair, stratégies… vous l’aurez compris, cette année, « Secret Story », c’est une plateforme de jeu non-stop où La Voix sera plus joueuse que jamais et surprendra les habitants. Et n’oubliez pas, méfiez-vous des apparences… C’EST TOUT, POUR LE MOMENT…