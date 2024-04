Plus Belle La Vie du 4 avril 2024 : Léa innocentée, elle découvre que... (résumé + extrait vidéo épisode 64 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 64 de PBLV – Léa va être innocentée et se rapprocher de la vérité sur la mort de Louise aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Louise a été victime d’un meurtre !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 avril 2024 – résumé de l’épisode 64

Léa discute avec Ulysse de sa découverte concernant l’heure du décès, qui prouve qu’elle n’a pu prescrire de la pénicilline à Louise. Léa explique qu’il est crucial de retrouver qui a prescrit le médicament, mais l’ordonnance a été effacée par Babeth. Ulysse décide d’enquêter du côté de la pharmacie de l’hôpital. Il identifie alors le médecin qui a prescrit l’antibiotique responsable de la mort de Louise…

Thomas exprime son anxiété face à son après-midi avec Gabriel, il n’arrive pas à décider du programme… Sauf que Kilian gaffe en révélant que Gabriel a espionné sa séance avec son psy… Thomas confronte alors Gabriel sur cette violation de sa vie privée, il est à la fois blessé et en colère.

Armand Billard rend visite à Ariane et Zoé pour discuter de leur demande. Il leur explique qu’elles vont devoir appuyer leur requête par des lettres de recommandation et leur demande de se soumettre à une évaluation psychologique.



Publicité





Léa confronte le médecin et celui-ci affirme avoir renouvelé l’ordonnance en urgence car elle souffrait d’une pneumopathie sévère. Il prétend avoir été contacté par le père de Léa, qui lui a demandé de renouveler le médicament prescrit par son médecin habituel. Le médecin affirme que Léa n’avait aucun bracelet indiquant une allergie à la pénicilline. Léa se sent mieux et partage les informations qu’elle a obtenues avec Jean-Paul. Elle évoque le possible rôle du père de Louise dans la prescription de la pénicilline. Mais Jean-Paul explique que selon le témoignage de Sybille, le père de Louis était en déplacement ce soir là, il n’est arrivé que le lendemain…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la vérité éclate, un retour, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 4 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.