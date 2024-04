« Spider-man : No Way Home » : le film inédit ce soir sur TF1 (dimanche 7 avril 2024)

Publicité





« Spider-man : No Way Home », c’est le film inédit des studios Marvel qui vous attend ce dimanche 7 avril 2024 sur TF1. Au casting,Tom Holland (Peter Parker), mais aussi Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), et Jacob Batalon (Ned Leeds).





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Spider-man : No Way Home » : histoire, résumé

Avec l’identité de Spiderman désormais révélée, celui-ci est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale en tant que Peter Parker des enjeux élevés d’être un superhéros. Lorsque Peter demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spiderman.

Le saviez-vous ?

🕸️ Énorme succès en salles pour ce film sorti en 2021 puisqu’il a généré 1,92 milliard de dollars de recettes à travers le monde.



Publicité





🕸️ Succès également en France avec 7,4 millions de spectateurs dans les salles obscures de l’hexagone.

VIDÉO bande-annonce

Fans de « Spider-Man », ne manquez pas « Far From Home » ce soir à partir de 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1