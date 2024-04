The Voice du 13 avril 2024 : quels talents continuent ? (résumé + replay des 2èmes battles)

Publicité





The Voice du 13 avril 2024, résumé et replay – C’est parti pour la neuvième soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney continuent battles ce soir !





La première battle est au sein de l’équipe de Vianney. Gwendal White et Julien Kela chantent « It’s oh so quiet’ de Björk. Vianney décide de continuer avec Gwendal ! Et Zazie décide de voler Julien !







Nouvelle battle dans la Team Zazie. Lize et Corentin Lemahieu chantent « La boxeuse amoureuse’ de Arthur H. Zazie décide d’emmener Lize sur les cross battles.

Première battle de la soirée dans l’équipe de Mika. Elle oppose Lillian à Carla. Ensemble, ils chantent le titre d’Elton John et France Gall : « Donner pour donner ». Mika choisit de poursuivre avec Lillian alors que Carla est volée par Vianney !



Nouvelle battle dans la Team Vianney. Baptiste Sartoria face à Ethan. Ensemble, ils chantent un titre de Christophe » Les mots bleus ». Vianney choisit Baptiste pour la suite de la compétition.

Première battle pour Bigflo et Oli ce soir : Arthur face à Doui sur un titre des Beatles « Hey Jude ». Ils décident d’emmener Arthur sur les cross-battles.

Place ensuite à une battle dans l’équipe de Mika. Oléma est face à Marie Flamme sur « L’enfer » de Stromaé. Mika choisit de continuer avec Oléma.

Dans l’équipe de Vianney, Odem et Anna s’affrontent sur « I love you » de Billie Eilish. Vianney trouve le choix très difficile, il décide finalement de poursuivre avec Odem !

Nouvelle battle dans la Team Bigflo et Oli. Vernis rouge et Clément Serra s’affrontent sur « Les Gens qui doutent » d’Anne Sylvestre. Et ils décident de continuer avec Clément !

Dans la Team Zazie, Morpho affronte Clément sur « Somewhere only we know » de Keane. Zazie décide d’emmener Morpho sur les cross-battles. Mika appuie pour voler Clément ! Il prend donc la place d’Ambre, qui est éliminée.

The Voice du 13 avril 2024, le replay

Cette neuvième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 9ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 20 avril 2024 pour suivre la suite des battles !