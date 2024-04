Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 du 10 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 10 avril 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 5 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 5ème épisode, c’est Lise Deveix, de la brigade grise, qui a été éliminée.







Ce soir, pour leur première épreuve, les participants devaient concocter un plat débordant de délices. Cependant, avant d’avoir l’opportunité d’être savouré par François-Régis Gaudry et Anne Luzin, la directrice renommée de magazines culinaires, ils devaient tout d’abord séduire les abonnés d’Anne Luzin en proposant une photo des plus appétissantes. Le candidat dont la présentation était la moins convaincante lors de la dégustation se verra confronté à l’épreuve éliminatoire.

Pour cette épreuve cruciale, les candidats affrontaient deux grands noms de la pâtisserie, experts en matière de séduction culinaire : Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes. Ils devaient séduire le jury avec un dessert fondant qui éveillera les sens autant visuellement que gustativement.



Lise Deveix, Clotaire Poirier et Pierre Reure, de la brigade grise, s’affrontaient. A l’issue de la dégustation, c’est Pierre qui a réalisé la meilleure assiette et s’est qualifié pour la suite de la compétition.

Top Chef du 10 avril : Lise Deveix éliminée

C’est à l’aveugle que les chefs ont départagé Lise et Clotaire. Et c’est Lise Deveix, de la brigade grise, qui est éliminée cette semaine. Mais comme cette année encore les éliminés ont une seconde chance, elle rejoint Thibault et Pierre-Pascal dans « La brigade cachée » du chef Pierre Gagnaire.

Rendez-vous le mercredi 17 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.