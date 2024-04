Tout le monde veut prendre sa place : Jarry annonce déjà son départ ! (VIDÉO)

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place infos – Moins d’un an après avoir pris la suite de Laurence Boccolini, Jarry vient d’annoncer son départ de l’animation du jeu quotidien de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Après seulement une seule saison, Jarry jète déjà l’éponge !





« Je voulais partager avec vous une petite nouvelle ce matin. J’ai pris la décision les amis d’arrêter de présenter l’émission ‘Tout le monde veut prendre sa place’. Une superbe émission où j’ai passé une année incroyable. J’ai adoré l’exercice. » a annoncé Jarry jeudi sur Instagram.







« Vous savez que l’année prochaine, je serai en tournée des Zénith, en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. J’aurais besoin de beaucoup d’énergie » a-t-il ajouté. « Je vais finir la saison encore quelques mois, tous les midis avec vous, et après je me concentrerai sur mon spectacle ! Merci mille fois à tous ! Merci France 2 ! Merci de m’avoir fait confiance. »

Jarry avait pris la suite de Laurence Boccolini, qui avait annoncé son départ en juin dernier après seulement deux saisons. Elle avait elle-même succédé à Nagui à l’animation de « Tout le monde veut prendre sa place ».



VIDÉO Jarry arrête déjà « Tout le monde veut prendre sa place »

