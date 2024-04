« Tu ne tueras point » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (3 avril 2024)

Publicité





« Tu ne tueras point » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 3 avril 2024. C’est un téléfilm inédit intitulé « Tu ne tueras point » que vous propose France 2 ce soir, avec Samuel Le Bihan et Natacha Régnier en têtes d’affiche.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Tu ne tueras point » : l’histoire

Ancien expert renommé en droit pénal, Simon Marchand est désormais relégué au rang des has been. Il y a quelques années, lors d’une affaire où il représentait une femme accusée de meurtre, il s’est laissé entraîner dans une liaison avec sa cliente, convaincu trop rapidement de son innocence. Publicement humilié, Simon a failli être radié du Barreau et a divorcé de la mère de ses enfants. Depuis cet événement traumatisant qui a bouleversé sa vie, Simon vit seul et ne traite que des affaires de moindre importance.

Pourtant, c’est en tant qu’expert en droit pénal qu’il est sollicité pour défendre une femme accusée d’infanticide. Simon est au courant de cette affaire : Elsa Sainthier a avoué le crime, affirmant avoir voulu mettre fin aux souffrances insupportables et permanentes de son enfant, atteint de polyhandicap et de troubles autistiques sévères. Confrontée à un avenir limité aux structures de soins destinées aux adultes souffrant de troubles psychiques, Elsa a pris la décision la plus difficile pour sa fille. Elle ne regrette rien et, bien que dévastée, elle n’attend ni compréhension, ni pitié, ni excuses, ni défense.



Plutôt que de le décourager, l’attitude d’Elsa suscite quelque chose en Simon : sans chercher à justifier ou à innocenter Elsa, il décide de la défendre. Pour expliquer, pour comprendre. Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise jamais.

« Tu ne tueras point », interprètes et personnages

Samuel LE BIHAN (Simon), Natacha RÉGNIER (Elsa), Jérémy BARRIÈRE (Zac), Martine CHEVALLIER (Irène), Daniel BENOIN (Pincel), Christophe KOUROTCHKINE (Charles), Samia SASSI (Leila)

« Tu ne tueras point », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV