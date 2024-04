Un Si Grand Soleil du 15 avril : Alain dit la vérité à Elisabeth ! (résumé et vidéo épisode 1376 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1376 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain part travailler, il embrasse Elisabeth. Elle lui parle de la directrice d’une entreprise concurrente, soupçonnée d’avoir commandité le vol du business plan. Alain lui demande si elle a des preuves, elle lui explique que non mais s’ils en trouvent, elle leur paiera cher.

Boris reçoit un appel de François, qui lui dit qu’il veut régler des choses avec lui et raccroche. Boris arrive à la maison, il découvre qu’il a débarrassé toutes ses affaires. Il lui donne les clés d’un box qu’il a loué pour un mois pour mettre ses affaires. Et il lui demande les clés de la maison !



Sabine reçoit un appel d’Hugo, qui lui rappelle qu’elle lui a réservé sa soirée. Il raccroche et va chercher la bague… Pendant ce temps là, Alain retrouve Ava. Ils planquent là où la commanditaire doit venir planquer l’argent dans la poubelle. Ava lui dit qu’elle ne pensait pas mettre les pieds dans une affaire d’espionnage industriel, et elle avait vraiment besoin d’argent. Elle lui demande s’il tiendra parole de ne rien dire à la police, il lui assure que oui et elle lui dit que c’est un mec bien.

Au lycée, Eve est avec Sabine. Elle lui propose un ciné mais Sabine lui dit qu’Hugo lui prépare une surprise.

La commanditaire arrive mais Alain ne la voit pas assez bien, il décide de s’approcher… Il la suit et quand elle monte en voiture, il reconnait Catherine Laumière !

Boris explique à Laurine ce que leur père a fait. Laurine dit qu’elle l’avait prévenu… Laurine veut une gaufre alors que Boris lui offre son cadeau : un porte-clé. Sabine et Hugo arrivent aux Sauvages alors que Claire et Florent viennent dîner. Victor leur confie qu’il y a une demande en mariage !

Alain est avec Flore, il lui explique qu’il a démasqué Catherine. Il ne sait pas ce qu’il va faire… Pendant ce temps là aux Sauvages, Hugo joue de la musique et se met à genou. Il sort la bague et demande Sabine en mariage. Sabine se lève et s’en va en courant ! Hugo la rattrape sur la plage, elle lui rappelle que ça fait 6 mois seulement qu’ils sont ensemble, elle pense qu’il a voulu lui forcer la main. Elle préfère rentrer, seule.

Alain rentre chez lui. Il retrouve Elisabeth qui fait du feu. Elle remarque qu’il n’a pas l’air bien… Alain lui dit qu’il doit lui parler. Il sait qui est derrière le vol du business plan Catherine Laumière. Elisabeth est sous le choc. Alain lui avoue qu’elle a engagé une femme pour pirater son ordinateur quand elle était en Suisse. Une femme qu’il a rencontré à l’opéra, et qu’il a ramené à la maison ce soir. Ils ont passé la nuit ensemble ! Elisabeth est anéantie.

VIDÉO Un si grand soleil du 15 avril extrait, la demande en mariage d’Hugo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv