Un Si Grand Soleil du 18 avril : Elisabeth et Alain, l’ultime confrontation (résumé et vidéo épisode 1379 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1379 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 18 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Catherine vient parler à Boris, encore choqué qu’elle l’ait manipulée. Catherine lui dit que François s’est montré indulgent, elle a décidé de voter la fusion. Boris la trouve écoeurante, elle pense qu’elle est pire que lui et qu’elle fait tout dans son propre intérêt.

Becker fait du yoga avec Janet. Elle ne le trouve pas assez souple et se moque un peu. Alain les rejoint, Janet lui propose de se joindre à eux le lendemain. Alain dit à Clément qu’il a de la chance, Clément pense que ça finira par s’arranger avec Elisabeth. Mais Alain n’y croit pas, il dit qu’il cherche un appartement avec sa fille.



Publicité





Alex est chez Mo, il a oublié sa brosse à dents. Elle propose la sienne mais il préfère pas. Alex aimerait en avoir une chez elle mais Mo évite le sujet et s’en va…

Hugo appelle Sabine, il lui propose de passer la soirée ensemble mais elle prétexte avoir des copies à corriger, elle le tient au courant. Au commissariat, Yann remarque que ça va pas fort. Hugo sent bien que Sabine trouve toujours un prétexte pour ne pas se voir… Yann pense que ça va s’arranger. Au lycée, Mo retrouve Sabine qui la trouve impitoyable avec Hugo. Elle lui demande si elle regrette d’avoir refusé sa demandé… Sabine lui dit qu’elle n’arrive pas à passer à autre chose, il y a comme un malaise. Elle dit qu’il a tout gâché et elle lui en veut. Mo lui dit que c’est pas sa faute, son père lui a mis la pression. Sabine est sous le choc, elle lui demande le rapport avec son père. Mo lui dit que Becker a dit des trucs à Hugo…

Chez L Cosmétiques, Boris explique à Enric et Karine que sa mère a changé d’avis. La fusion va être votée, il ne peut plus rien faire seul et préfère les informer. Au cabinet GBL, Catherine rejoint François et Laurine pour voter la fusion. Boris ne viendra pas, ils votent tous pour la fusion.

Becker est avec Yann et Hugo. Hugo est ailleurs, Becker remarque que ça va pas. Il interroge Yann, qui lui confie que c’est compliqué depuis la demande en mariage. Il conseille à Becker d’en parler directement à sa fille… Justement Sabine l’appelle. Elle lui rapproche d’avoir mis la pression à Hugo. Il lui confie s’être inquiété pour elle à cause de la réputation d’Hugo. Il s’excuse, Sabine lui demande de ne plus se mêler de sa vie sentimentale et raccroche.

François raccompagne Catherine, elle pense que Boris ne lui pardonnera jamais. Il pense que Boris reviendra mais Catherine pense que quelque chose est cassé… Catherine remercie François d’avoir convaincu Elisabeth de ne pas porter plainte. Il dit que c’est normal, il est allé trop loin et elle reste la mère de ses enfants, ça compte.

Sabine appelle Hugo, elle accepte pour leur soirée et lui propose de venir directement chez elle. Hugo la retrouve, il utilise sa clé et découvre qu’elle a prévu une surprise. Pendant ce temps là, Becker parle à Janet de l’appel de Sabine. Clément reconnait qu’il aurait du l’écouter. Et Hugo explique à Sabine tout ce qui s’est passé avec son père.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth reçoit un appel de François, qui lui annonce que Laumière Santé a voté la fusion. Elle peine à se réjouir, elle a perdu son compagnon et sa meilleure amie. Elisabeth rentre chez elle, Alain vient de faire ses bagages. Elle lui dit qu’il a tout gâché, il dit que c’est vrai et qu’il le regrettera toute sa vie.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Claire surprend Florent avec… (résumé épisode du 30 avril 2024)



VIDÉO Un si grand soleil du 18 avril extrait, Elisabeth et Alain la dernière confrontation

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv