Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 du 17 avril ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 17 avril 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 6 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 5ème épisode, c’est Shirley Duthilleux, de la brigade orange, qui a été éliminée.







Ce soir, pour leur première épreuve, les candidats étaient jugés autour de défis culinaires jugés par Gilles Goujon, MOF et chef 3 étoiles, ainsi que Tom Meyer, le plus jeune MOF.

Les deux moins bons candidats – Marie Pacotte et Shirley Duthilleux – se sont retrouvés en danger lors de l’épreuve éliminatoire : l’épreuve mythique de la boîte noire ! Et, pour cette saison d’exception, elles ont quitté les studios d’enregistrements pour prendre place dans les arènes du Château de Chantilly. C’est à Guy Krenzer, double MOF, qu’est revenue la lourde tâche d’imaginer le plat que les candidats devront reproduire, à l’aveugle !

Top Chef du 17 avril : Shirley Duthilleux éliminée

Guy Krenzer a du départager les deux jeunes femmes. Il a préféré le plat de Marie et c’est finalement Shirley Duthilleux, de la brigade orange, qui est éliminée cette semaine. Mais comme cette année encore les éliminés ont une seconde chance, elle rejoint Thibault Marchand et Lise Deveix dans « La brigade cachée » du chef Pierre Gagnaire.



Rendez-vous le mercredi 24 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 7. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.