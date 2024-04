Un Si Grand Soleil du 4 avril : le choix de Boris... (résumé et vidéo épisode 1369 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1369 en avance – Que va-t-il se passer demain dans l’épisode inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris rentre de footing, François lui dit de ne pas oublier le conseil d’administration cet après-midi. Il lui dit qu’il ne risque pas d’oublier.

Maéva retrouve Thaïs, qui stresse car c’est son premier jour dans son nouveau taf. Maéva pense qu’elle va gérer, ça lui ira bien le service à la personne. Plus tard, Tom et Maéva parlent à Louis d’une soirée urbex. Achille les observe, il trouve que Tom traine beaucoup avec les potes de Maéva. Tom remarque qu’il est jaloux, Achille n’a pas aimé qu’il lui propose pas… Mais Tom lui dit qu’évidemment il peut venir.



Elisabeth et Alain prennent leur petit déjeuner. Elisabeth lui parle du discours de Laumière, qui n’a pas réussi à rassurer ses employés. Alain les comprend. Chez L Cosmétiques, Enric hésite à faire grève. Karine s’en prend encore à Boris… Elle pense que c’est le pire, Enric n’est pas d’accord.

Louis demande à Thaïs et Maéva des nouvelles de Kira, Thaïs lui dit qu’il a qu’à lui demander mais Kira ne lui répond plus. Thaïs l’envoie balader, elle ne lui donnera pas de nouvelle.

Les Laumière se retrouvent au cabinet BGL pour le vote. Catherine attaque encore François verbalement, Laurine n’en peut plus et propose de voter. Catherine dit être prête à voter pour mais à 2 conditions que François rejette. Place au vote : François et Laurine votent pour la fusion, mais pas Boris ! Catherine et Boris votent contre ! Claudine annonce que la fusion est donc rejetée. Boris s’en va. François accuse Catherine de s’être servie de lui…

Thaïs reçoit un message vocal de Kira, qui lui souhaite bonne chance et lui propose un bowling pendant le week-end. Thaïs frappe à la porte de son employeur, Philippe lui ouvre. Il lui dit qu’il l’attendait avec impatience et lui fait visiter la maison. Elle doit faire un peu de ménage, rangement et préparer le dîner. Philippe a été greffé du coeur il y a 6 mois mais n’est pas encore remis. Thaïs propose de cuisiner dès ce soir des pâtes carbonara.

François appelle Elisabeth pour lui annoncer que Boris a voté contre la fusion, elle est sous le choc. François assure qu’il va le faire changer d’avis et organiser un nouveau vote.

Thaïs demande à Philippe ce qui lui est arrivé. Il avait une malformation cardiaque et a eu la chance de trouver un donneur compatible rapidement, mais sa convalescence prend plus de temps que prévu. Il a trouvé son plat délicieux. Philippe raconte à Thaïs qu’il a fait le marathon de New-York il y a 20 ans, elle est épatée. Quand la femme de Philippe rentre, Thaïs est toujours là. Philippe présente Thaïs à Anne, sa femme. Après le départ de Thaïs, Philippe ne se sent pas bien…

Boris rentre chez lui, Laurine lui explique que leur père est fou de rage et qu’il ne lui pardonnera jamais de l’avoir trahi…

VIDÉO Un si grand soleil du 4 avril extrait, Boris trahit son père

