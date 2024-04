Un Si Grand Soleil du 9 avril : Janet annonce une terrible nouvelle... (résumé et vidéo épisode 1372 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1372 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Elisabeth interroge Alain sur la nuit où quelqu’un s’est introduit chez eux. Alain est gêné, il en sait plus ce qu’il a fait en rentrant de l’opéra et si elle a activé l’alarme… Elisabeth lui dit que ça aurait pu être grave s’il avait surpris le type, il aurait pu s’en prendre à lui. Alain s’énerve et dit que c’est sa faute, mais elle le laisse tout le temps seul ! Elisabeth lui dit de ne pas se mettre dans cet état, c’est pas grave et il ne lui ait rien arrivé, c’est le principal.

Boris reçoit un appel de sa mère, il lui annonce que François l’a viré de la maison. Catherine est sous le choc mais elle dit que c’est bon signe, c’est un aveu de faiblesse car il lui a tenu tête. Boris n’est pas certain…



Publicité





A l’hôpital, Janet s’occupe d’un patient, Philippe Aguerra. Son sytème immunitaire est entrain de rejeter sa greffe. Il va lui falloir une nouvelle greffe de coeur ! C’est médicalement envisageable mais il va falloir en trouver un. Compte tenu son âge et après un premier rejet, il ne sera pas prioritaire. Janet lui parle de « dispositions » pour augmenter ses chances. Sans nouvelle greffe, il ne lui reste que quelques mois… Il appelle Florent et demande à le voir le jour même.

Au lycée, Louis, Maéva et Thaïs parlent lettres de motivation. Maéva n’arrive pas à la faire. Et Thaïs a peur pour son orientation à cause de ses notes.

Elisabeth annonce à François et Claudine que quelqu’un est rentré chez elle et a piraté son ordinateur personnel. François est choqué et énervé. Claudine pense que ça vient de L Cosmétiques, Elisabeth y a pensé aussi. Claudine accuse Enric mais Elisabeth n’y croit pas. François veut porter plainte mais Claudine lui déconseille. Elle préfère régler ça en interne.

A l’hôpital, Alain est préoccupé… Il regarde la carte qu’Ava lui avait laissé et se remémore leur soirée et leur nuit… Il appelle et lui laisse un message vocal.

Thaïs a un entretien avec Sabine, elle doit faire de sérieux efforts si elle veut rentrer en STAPS. Mais ils doivent anticiper au cas où ça ne passerait pas. Mais Thaïs n’a aucune idée de ce qu’elle voudrait faire d’autre…

Philippe retrouve Florent au cabinet. Il lui parle d’un locataire qui ne paie pas. Florent pense que c’est une question de temps ils vont gagner. Mais Philippe dit qu’il n’a plus de temps, il veut arrêter la procédure. Il dit qu’il veut que ses affaires soient en ordre s’il doit partir. Florent comprend que c’est sa santé.

Carine parle à Enric du pot de ce soir mais Enric doit voir Elisabeth. Il ne sait pas pourquoi.

Philippe joue au jeu de go avec Thaïs. Il remarque qu’elle n’est pas très concentrée. Il lui propose son aide si elle a des soucis. Thaïs lui parle de ses choix d’orientation. Elle dit être bonne en rien, Philippe pense que c’est faux. Il lui parle de son fils en master de droit. Le fils de Philippe, Arnaud, rentre. Philippe les présente, Arnaud propose de la raccompagner et de parler orientation.

Laurine parle de Boris à son père. Elle pense qu’il va trop loin. Mais François lui parle de sa trahison. Il dit qu’il ne veut plus jamais entendre parler de lui, il ne fait plus partie de la famille !

Philippe retrouve sa femme et lui annonce qu’il est entrain de rejeter le greffon. Elle est effondrée. Philippe ne préfère pas en parler et veut faire comme si ça allait. Il n’a rien dit à Arnaud, il préfère attendre un peu.

Enric assure à Elisabeth que sa source était anonyme. Elle lui demande de donner son ordinateur et son téléphone à l’expert. Enric se sent accusé, il est outré. Elisabeth lui dit que s’il refuse de coopérer, elle portera plainte contre lui !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alain dans le coma, les résumés jusqu’au 26 avril 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 9 avril extrait, Philippe rejette sa greffe

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv