Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth et Boris mettent les Laumière sur la touche ! (résumé épisode du 2 mai 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1389 du 2 mai 2024 – C’est un gros coup que va réaliser Elisabeth avec l’aide de Boris dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que l’assemblé générale doit décider de la direction de la nouvelle société après la fusion de Laumière Santé et OCI, Elisabeth va en ressortir victorieuse.











Et pour cause, Elisabeth est actionnaire majoritaire et avec le soutien de Boris, elle obtient la direction de la société ! Boris est nommé directeur adjoint, François et Catherine Laumière sont donc sur la touche. Et on peut vous dire qu’évidemment, ils sont fous de rage !

Elisabeth fête sa victoire en invitant Flore et Tiago à dîner. Elle se montre sous son meilleur jour, ça réjouit Alain. Le couple se retrouve et est plus heureux que jamais !

