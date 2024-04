C dans l’air du 19 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 19 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 19 avril 2024 : le sommaire

⬛ Patrice Duhamel, éditorialiste politique et ancien directeur général de France Télévisions, sera l’invité d’Axel de Tarlé dans l’émission #cdanslair. Il discutera de son livre « Le chat et le renard », qui explore les relations complexes au sein des couples exécutifs. Il se penchera également sur le nouveau tandem à la tête de l’État français, analysant les premiers cent jours du Premier ministre Gabriel Attal, qui avait promis « de l’action, des résultats et de l’énergie ». Selon une enquête de l’institut Elabe pour BFMTV, 46 % des Français estiment qu’il est encore trop tôt pour juger clairement l’action du plus jeune Premier ministre de la Ve République.

⬛ Israël riposte, l’Ukraine appelle à l’aide

Israël a averti qu’il répondrait à l’attaque sans précédent de l’Iran sur son sol. Des explosions ont été signalées près d’une base militaire en Iran, mais ni l’Iran ni Israël n’ont confirmé les tirs israéliens pour le moment. La situation est confuse. Les États-Unis n’ont pas été impliqués dans une opération offensive, selon Antony Blinken. Les chefs du G7 appellent à empêcher une escalade. Les drones iraniens utilisés sont les Shahed-136, similaires à ceux utilisés par la Russie en Ukraine. Israël a réussi à intercepter la plupart des missiles et des drones grâce au Dôme de Fer et au soutien de plusieurs pays. La situation en Ukraine pousse à accélérer l’envoi d’armes par l’Europe.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 19 avril 2024 à 17h40 sur France 5.