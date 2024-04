Un Si Grand Soleil spoiler : la mort de Philippe, assassiné par... (résumé épisode du 26 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1385 du 26 avril 2024 – C’est un terrible drame qui vous attend dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il était sur la liste des greffes, Philippe va se faire tuer à son domicile !





En effet, alors que Thaïs prépare le dîner avec Arnaud, deux hommes pénètrent dans la maison des Aguerra pour un home-jacking mortel.







Ils endorment Thaïs et Arnaud et exigent que Philippe les conduise à son coffre… Quand Anne rentre chez elle et qu’Arnaud et Thaïs reprennent connaissance, ils retrouvent le corps sans vie de Philippe ! Il a été assassiné ! Tout le monde est sous le choc chez les Aguerra.

Pendant ce temps là, Alain est toujours hospitalisé et son malaise a fait réaliser à Elisabeth qu’elle tient toujours à lui. Claire lui confie qu’i souffre de la maladie du coeur brisé, Elisabeth ne sait pas si elle pourra lui pardonner mais elle l’aime toujours…



