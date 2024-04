C dans l’air du 15 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 15 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 avril 2024 : le sommaire

⬛ Paul Gogo, correspondant à Moscou pour divers médias, vient de sortir un livre intitulé « Opération spéciale : Dix ans de conflit entre Russie et Ukraine, vu depuis le Donbass », édité par Rocher. Il sera l’invité d’Axel de Tarlé. Alors que le conflit avec l’invasion russe entre dans sa troisième année, l’Ukraine marque le dixième anniversaire de la révolution de Maïdan, qui a entraîné la chute des dirigeants soutenus par la Russie. En 2014, les séparatistes du Donbass ont commencé à combattre les forces ukrainiennes. Une décennie plus tard, les Russes n’ont toujours pas réussi à prendre le contrôle définitif des deux républiques autoproclamées qu’ils ont officiellement annexées. Paul Gogo explore la complexité de cette région après dix ans passés sur le terrain et examine les réalités des deux côtés de la ligne de front.

⬛ Israël/ Iran : peut-on éviter l’escalade ?

Quelle sera la réaction d’Israël face à l’Iran suite à l’attaque sans précédent de drones et de missiles sur son territoire par le régime iranien, en réponse à une frappe sur son consulat à Damas en Syrie ? Cette question préoccupe les diplomates mondiaux, craignant une escalade. Israël a discuté en conseil de guerre, affirmant le principe de représailles sans définir leur ampleur ou leur timing. La communauté internationale, notamment la France, appelle à la modération. Les États-Unis, allié majeur d’Israël, ont averti qu’ils ne soutiendraient pas une attaque directe contre l’Iran et demandent à être informés de toute action. Israël affirme avoir neutralisé la majorité des tirs grâce à une assistance américaine et française. Téhéran prétend avoir averti les États-Unis avant l’attaque, ce que ces derniers nient. Pendant ce temps, Israël reste divisé sur sa réponse, mais l’armée maintient sa détermination à poursuivre ses objectifs contre le Hamas palestinien, allié de l’Iran, en intensifiant les raids sur Gaza malgré les mises en garde internationales.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 15 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.