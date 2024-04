Un Si Grand Soleil spoiler : une nouvelle rupture, Boris démissionne (résumé épisode du 22 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1381 du 22 avril 2024 – Les choses vont mal tourner pour Alex dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il emmène quelques affaires chez Mo et qu’il a prévu de préparer le dîner, Mo n’apprécie pas du tout et se sent envahie par Alex…











Publicité





A sa grande surprise et alors qu’il pensait que ça devenait sérieux, Mo décide de rompre ! Elle annonce à Alex que c’est fini, elle voulait quelque chose de léger et sans attache, ils ne sont pas sur la même longeur d’ondes.

Alex tombe de haut… Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Boris donne sa démission à Elisabeth. Il lui explique qu’il ne veut pas travailler pour son père, il préfère partir. Quant à François, il a passé couché avec Catherine et annonce à Claudine qu’il ne veut plus divorce !

A l’hôpital, Claire remarque qu’Alain n’a pas l’air en forme… Il lui confie qu’il n’arrive plus à dormir, c’est pour ça qu’il prend les gardes de nuit. Claire s’inquiète pour sa santé…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alain dans le coma, les résumés jusqu’au 26 avril 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici