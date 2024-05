Publicité





20h30 le dimanche du 26 mai 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 26 mai 2024 : les invités

L’interview : Lenny Kravitz

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, il est en exclusivité sur le plateau de « 20h30 le dimanche ». Après cinq ans de silence, la rock star new-yorkaise a sorti, le 15 mars dernier, son douzième album studio, Blue Electric Light. Cet album mêle ses riffs de guitare distinctifs à une base de rock, pop et funk. Fidèle à son habitude, il y joue la plupart des instruments, accompagné de son guitariste de longue date, Craig Ross. L’interprète de Are You Gonna Go My Way revient également sur ses influences musicales, ses collaborations légendaires avec des artistes comme Mick Jagger, Aerosmith et Vanessa Paradis, et exprime son amour pour la France.

La story : Golshifteh Farahani

Laurent Delahousse présente le portrait et l’interview de Golshifteh Farahani, une figure emblématique de l’opposition iranienne. Alors que la situation en Iran est plus fragile que jamais, l’actrice raconte comment elle a réussi à fuir son pays et poursuit son combat pour la liberté. Depuis le 15 mai, elle est à l’affiche du film Roqya de Saïd Belktibia, où elle incarne une mère célibataire impliquée dans la contrebande d’animaux exotiques pour des guérisseurs. Lorsqu’une consultation tourne mal, elle se retrouve accusée de sorcellerie et pourchassée.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV