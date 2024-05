Les mystères de l’amour du 26 mai : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 16 saison 34 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 26 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 16 de la saison 34 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 16 de la saison 34 et il s’intitule « Naissances et renaissance ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 26 mai 2024 – résumé de l’épisode 16 saison 34 « Naissances et renaissance »

Après Juan, c’est au tour de Lola de disparaître, mettant toute l’équipe de la Fondation en alerte. Pendant ce temps, Béatrice donne naissance à deux magnifiques bébés, Julio et Julius. Sandra Wolf répand la rumeur d’une liaison entre Fanny et Guillaume, ce qui provoque une vive réaction de la part de Christian.

Les mystères de l’amour du 26 mai – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.