Audiences 25 mai 2024 : la finale de la Coupe de France en tête, « The Voice » battu par France 3

Audiences 25 mai 2024 –C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la finale de la Coupe de France. La victoire du PSG a réuni 4,46 millions de téléspectateurs pour 25% de pda.





C’est devant France 3 et la rediffusion du téléfilm « Meurtres en Béarn », qui a rassemblé 3,48 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda.







Audiences 25 mai 2024 : les autres chaînes

TF1 suit avec la finale de « The Voice ». Cette ultime soirée, soldée par la victoire d’Alphonse, a été suivie par 2,84 millions de téléspectateurs pour 15,5% de pda. A l’heure du bilan, c’est la moins bonne saison de l’histoire de The Voice en terme d’audience et le pire score enregistré par une finale !

M6 suit avec la nouvelle saison de « NCIS ». Les deux épisodes inédits ont captivé hier soir 1,03 million de téléspectateurs en moyenne pour 5,7% de pda.



France 5 est 4ème avec le magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 886.000 téléspectateurs pour 4,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie