C à vous du 23 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 mai 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Michel Hazanavicius et Dominique Blanc pour le film “La plus précieuse des marchandises”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes; Pierre Niney et Anaïs Demoustier pour le film “Le comte de Monte-Cristo”, en salle le 28 juin; Jean-Christophe Meurisse, Aymeri Clompret et Vincent Dedienne pour le film “Les pistolets en plastique”, en salle le 26 juin

🔵 🎵 Dans le live : Bon Entendeur interprète le titre “Fio Maravilha” en live sur la scène de #CàVous 🎵



Publicité





🔵 📌 Elections européennes : Laurent Deffontaines, tête de liste PCF, est l’invité

🔵 📌 Mohamed Amra : nouvelles révélations sur le fugitif le plus recherché de France. On en parle avec Damien Delseny, chef du service police-justice du journal “Le Parisien”, et Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation et spécialiste du grand banditisme

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 mai 2024 à 19h sur France 5.