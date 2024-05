Secret Story du 23 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 23 mai 2024 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi dans la maison des secrets.











Perrine et Maxence, les voleurs de la maison, sont en pleine planification de la récupération de leur butin. Alors que la nuit tombe sur la maison des secrets, un rapprochement inattendu se produit : Perrine et Maxence s’embrassent et passent la nuit ensemble ! C’est un nouveau couple qui se forme…

Au lever du jour, Cameron se sent profondément affecté par l’élimination de Cassandra, un événement qui a également plongé Zoé dans un sentiment d’isolement. Consciente des répercussions de ses stratégies passées, Zoé décide de s’excuser auprès de Charlène et Francesca, cherchant à apaiser les tensions.

Lou, également isolée, se lève pour la cinquième fois dans la pièce secrète. Francesca, complice de Lou, la rejoint pour discuter des stratégies à adopter pour les prochaines nominations. Ensemble, elles décident de viser Zoé, Alexis, et Cameron pour les nominations, consolidant ainsi leur position dans le jeu. La Voix annonce les résultats des nominations : Alexis, Cameron et Zoé sont les candidats choisis. Les stratégies de Lou et Francesca ont donc porté leurs fruits.

Pendant ce temps, Perrine et Maxence poursuivent leur plan pour remplir leur caisse. Maxence détourne l’attention des autres candidats avec une énigme, permettant à Perrine de récupérer les pièces en toute tranquillité. Leur stock de pièces volées atteint désormais 3200 €.

Par ailleurs, Alexis et Zoé se rapprochent, chacun essayant de découvrir les secrets de l’autre. Lors de la confrontation, Alexis pense que Zoé est Miss Guyane et décide de valider cette hypothèse. À son tour, Zoé suppose qu’Alexis a été abandonné dans une gare durant son enfance et confirme également son raisonnement.

Lou doit maintenant faire ses valises pour préparer son retour dans la maison des secrets. Avant ce retour inattendu, Maxence et Perrine profitent d’un moment intime ensemble. La Voix diffuse des images de la fausse élimination de Lou, marquant ainsi son retour dans le jeu, au grand étonnement des autres candidats. Cette dernière révèle d’ailleurs qu’elle est à l’origine de l’élimination de Cassandra et que Francesca était également sa complice.

De leur côté, Perrine et Maxence ont réussi à voler une partie des pièces qu’ils convoitent tant, au nez et à la barbe des autres habitants. Pour se fondre dans la masse et éviter les soupçons, Maxence et Perrine feignent d’avoir également perdu leurs pièces comme le reste des candidats. Leur habileté à jouer ce rôle leur permet de passer inaperçus parmi les autres résidents de la maison.

Pendant ce temps, Zoé tente de reconstruire ses relations avec Francesca et les autres filles. Elle garde l’espoir qu’Alexis sera toujours là pour la soutenir. Cependant, Alexis est déjà en pleine discussion stratégique avec Lou. Lou souhaite garder Alexis à ses côtés car elle le considère comme un candidat redoutable…

Alors que la journée s’achève, les habitants se couchent, mais l’élimination se joue dès maintenant grâce aux votes du public…

