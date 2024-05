C dans l’air du 27 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 27 mai 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 mai 2024 : le sommaire

⬛ Chômage : les séniors dans le viseur

Dans une interview à La Tribune Dimanche, Gabriel Attal a annoncé la nouvelle réforme de l’Assurance-chômage, la troisième en cinq ans. Elle impose un allongement du temps de travail nécessaire et une réduction de la durée d’indemnisation. Le décret, publié le 1er juillet 2024, entrera en vigueur le 1er décembre, visant à économiser 3,6 milliards d’euros par an. Attal défend la réforme comme une mesure de prospérité, non d’économie budgétaire.



Désormais, les moins de 57 ans devront avoir travaillé 8 mois sur 20 pour être indemnisés, et les plus de 57 ans, sur 30 mois. Les chômeurs seront indemnisés pendant 15 mois maximum au lieu de 18. Ces changements excluront ceux ayant travaillé 6 ou 7 mois ou 8 mois sur une période plus longue. La réforme affectera surtout les jeunes, les précaires et les seniors, sans réduire les cotisations.

Les syndicats s’opposent vivement, critiquant une politique budgétaire déguisée. Olivier Guivarch de la CFDT et François Hommeril de la CFE-CGC dénoncent une réforme populiste et une stigmatisation des chômeurs. Michel Beaugas de FO promet une contestation juridique, et la gauche exprime également son désaccord, accusant le gouvernement de puiser dans les cotisations pour réduire le déficit de l’État.

En revanche, François Bayrou soutient la réforme, la jugeant nécessaire. Il critique les abus du système actuel par certains jeunes salariés, soulignant les difficultés des employeurs à trouver des travailleurs fiables.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 27 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.