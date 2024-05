Ici tout commence spoiler : Claire en larmes dans les bras de Vic ! (vidéo épisode du 29 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’on n’avait jamais vu Claire dans cet état dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense et Vic vont se retrouver face à Claire Guinot totalement ivre !











Dans le parc de l’institut, la cheffe Guinot est sous l’emprise de l’alcool et elle débloque totalement… Elle s’allonge sur un banc et raconte n’importe quoi.

Les soeurs Rochemond ne savent plus quoi faire pour que tout l’institut ne voit pas Claire dans cet état. La cheffe finit par fondre en larmes, elle affirme qu’elle a tout gâché avec Olivia et qu’il n’y a plus personne pour elle. Elle pleure dans les bras de Vic…

