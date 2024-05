Demain nous appartient du 21 mai : Marianne effondrée par la mort de Renaud (résumé + vidéo épisode 1690 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1690 de DNA – Renaud est mort hier dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Marianne est effondrée ce soir…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 21 mai 2024 – résumé de l’épisode 1690

Renaud est mort, Marianne se réveille dans la chambre de Judith et réalise qu’il n’est plus là… Elle est effondrée mais face à Chloé et Alex, Marianne tient à se montrer forte. Elle doit organiser les funérailles de l’homme de sa vie mais elle refuse que Chloé l’accompagne. Elle confie à Alex qu’elle s’inquiète pour sa mère…

Pour séduire Diego, Maud décide de sortir le grand jeu, tandis que Violette vole un vêtement destiné à l’association.

VIDÉO Demain nous appartient du 21 mai – extrait de l’épisode

