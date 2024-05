Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Suicides à répétition dans la famille : la douleur de ceux qui restent ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2024, « Suicides à répétition dans la famille : la douleur de ceux qui restent »

Camille a dû surmonter la perte tragique de trois membres de sa famille par suicide entre 2017 et 2023 : son grand-père, sa mère et son petit frère ont choisi de mettre fin à leurs jours pour soulager leur souffrance. Comment peut-on trouver de l’espoir avec une histoire familiale aussi lourde ? Découvrez la force et le témoignage inspirant de Camille cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 « Nouvelles drogues : comment prévenir ces nouveaux dangers ? » (rediffusion)

Dans ce nouvel épisode, Faustine Bollaert et ses invités se focalisent sur les nouvelles drogues et pratiques émergentes qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les vies. Il est crucial de reconnaître ces substances et de dénoncer ces nouveaux phénomènes inquiétants.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Suicides à répétition dans la famille : la douleur de ceux qui restent », c’est ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.