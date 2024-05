Les 12 coups de midi, Emilien se confie : « je suis radin » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Emilien, Maître de Midi indétrônable du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », était l’invité de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC lundi soir.





Emilien, devenu millionnaire la semaine dernière, a confié qu’il avait été recalé une première fois au casting, avant de retenter sa chance l’an dernier : « Ça n’a pas marché parce que je pense que quand on tente un casting comme ça il faut être un minimum à l’aise. (…) J’ai renté le casting l’année dernière et me voilà aujourd’hui. »







Alors qu’il est désormais le plus grand champion de l’histoire des jeux télé, il a avoué être près de son argent, comme ça a été indiqué dans le jeu de TF1 : « Radin, un petit peu, en tout cas avant d’y aller c’était vrai« .

Concernant l’argent remporté, Emilien avoue en avoir déjà touché une partie : « Je n’ai pas touché le chèque, j’en ai touché une partie effectivement. (…) On est pas suivi mais on est encadré, il y a un psychologue »



Sur les voitures des étoiles : « J’ai gagné 9 voitures. J’en ai gardé une pour moi et les autres, je ne les ai pas toutes récupérées, je pense que je vais les revendre. »

Sur ses études : « j’ai un peu mis entre parenthèses cette année parce que c’était difficile de mener les deux de front (…) mais je reprendrais mes études après« .

VIDÉO Emilien se confie dans Quotidien

