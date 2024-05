Demain nous appartient : une actrice de « Un si grand soleil » rejoint le casting ! (PHOTO)

Publicité





Le casting de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » s’agrandit et va accueillir Hélène Degy, que vous avez connu dans la série « Un si grand soleil ».











En effet, l’actrice qui incarnait Gaëlle Listrac dans « Un si grand soleil » sur France 2, a partagé sur Instagram une photo d’elle sur le tournage de « Demain nous appartient ». Elle a précisé qu’elle serait là le temps d’une arche et non pas en tant que personnage récurrent.

Sur les photos, on peut voir qu’Hélène Degy était en tournage au bord de la piscine commune aux villas d’Aurore et William, et Victoire, Lisa et Aaron.

Aucune info sur son personnage pour l’instant.



