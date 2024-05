Les 12 coups de midi : l’élimination d’Emilien ? Les infos

Publicité





Les 12 coups de midi, infos sur l'élimination d'Emilien – Alors que dans un peu plus d'une semaine Emilien détrônera Bruno à la tête des plus grands Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », son élimination est-elle d'actualité ?





La réponse est… non !







Aussi incroyable que ça puisse paraitre et après une fausse rumeur d’élimination le 9 juin, Emilien est bien toujours en course sur les tournages qui se sont déroulés cette semaine. Le Maître de Midi semble plus que jamais imbattable et selon nos informations, il n’a pas été éliminé sur les tournages qui se sont terminés hier.

A l’écran, Emilien sera donc toujours là à la fin du mois de juillet ! La reprise des tournages n’est prévue que la dernière semaine de juin, Emilien a donc un mois de vacances devant lui et il va pouvoir reprendre bien reposé.



En attendant, retrouvez Emilien ce samedi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».