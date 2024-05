HPI du 23 mai 2024 : la suite de la saison 4 ce soir sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





HPI du 23 mai 2024 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série « HPI ». Au programme ce soir, un épisode inédit suivi d’une rediffusion.





HPI du 23 mai 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 4 épisode 2 « ISO 8601 » : À l’hôpital pour une échographie, Morgane est soudain appelée sur une scène de crime : le docteur Bubé a été assassiné à coups d’extincteur dans son cabinet. L’enquête prend une tournure inattendue lorsque l’équipe découvre l’implication de militants antispécistes. Morgane devra résoudre ce mystère aux côtés de Karadec, qui s’apprête à quitter la brigade, et du commandant Prigent, son successeur.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mulier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Thomas Scimeca (Fred), Nicolas Martinez (Juge Caron), Akache Busiah (Ranir), Patrizia Berti (Marilyn), Victor Guillemot (Benoît), Manika Auxire (Violaine), Sam Chemoul (Alain), Célia Pilastre (Zoé), Athena Poullos (Judith), Ener Tambwe (Docteur Bubé), Manoel Dupont (Enzo)



#HPI, la nouvelle saison continue, avec Audrey Fleurot alias Morgane Alvaro, Mehdi Nebbou alias Karadec et Bruno Sanches. 📺 JEUDI À 21H10 SUR #TF1. ▶️ Et retrouvez l’intégralité de la saison sur @tf1plus. pic.twitter.com/84vp7ePdbo — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) May 21, 2024

HPI, rappel de la présentation de la saison 4

Morgane Alvaro, trois enfants, bientôt quatre, deux pères différents… Ah non, trois ! Décidément, la vie de Morgane n’a pas fini de nous surprendre.

Après avoir semé la pagaille dans la vie de ses proches, Morgane va se prendre un énorme retour de bâton. Son Karma aurait-il décidé de lui tendre l’addition ? Pour commencer, elle découvre qu’elle est enceinte, mais ne sait absolument pas qui de Timothée, David ou Karadec, est le père. Elle s’est en effet souvenue avoir couché avec Karadec, mais s’en rappelle-t-il lui-même ? Difficile de briser la glace avec son partenaire, qui lui en veut terriblement d’avoir rompu sa confiance alors qu’il s’était livré intensément à elle. Comment Morgane va-t-elle annoncer à Karadec qu’elle est peut-être enceinte de lui ? Mais peut-être pas que de lui ? Pour une fois Morgane ne va pas chercher qui a tué, mais qui a donné la vie ! Une enquête au long cours qui va venir pimenter une grossesse légèrement tardive et riche en rebondissements.

Et comme si ça ne suffisait pas, tout son entourage semble décidé à faire payer ses dettes à Morgane : Ludo revient habiter chez elle, Théa demande des comptes à sa mère sur les mensonges de son passé et ses ex-partenaires de lit (et de vie !) ont décidé de lui mener la vie dure. Ainsi, tout devient source de problèmes à un moment où Morgane est particulièrement vulnérable. Elle se met en tête de régler sa dette karmique et réparer ses erreurs, persuadée qu’elle pourra ainsi infléchir la courbe de son destin. Mais si, en essayant de changer son destin, Morgane ne faisait que l’accomplir ?

Côté enquête, un crime en chambre close, une maison hantée, un sale gosse surdoué en informatique, un mystérieux serial killer, viendront titiller l’intelligence hors normes d’une Morgane survoltée et boostée par les hormones. Et tant pis pour le karma.